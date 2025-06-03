Временный чемпион мира позарился на бой в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Временный чемпион мира по версии WBO в хевивейте Джозеф Паркер рассказал о своих будущих планах. Боксер из Новой Зеландии выразил желание подраться в андеркарде реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Джозеф Паркер не хочет сильно откладывать свой следующий бой. Новозеландский боксер хочет как можно скорее вернуться в ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Паркер хочет как можно быстрее вернуться в ринг

Временный чемпион мира выразил желание подраться в андеркарде реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли", или после этого мегафайта. Паркер рассказал, что промоутерская компания Queensberry сделала ему подобное предложение.

С кем мне драться? Я не уверен. На данный момент пояса у Усика и Дюбуа. Кто бы не выиграл, кто знает, какие пункты о реванше есть в контракте. Было бы хорошо драться с кем угодно. Было бы хорошо драться с кем-то вроде... Дерек Чисора ждет своего 50-го боя, и я не уверен, собирается ли он драться за титул. Я знаю, что побеждал его дважды, но у меня никогда не было трилогии в моей карьере, а Дерек всегда дает бой. Это мог бы быть хороший поединок, чтобы оставаться занятым,

– заявил Паркер.

Новозеландец намекнул на то, что он является обязательным претендентом на бой против победителя реванша Усик – Дюбуа. Напомним, что на кону второй битвы "Украинского Кота" и "Динамита" будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Паркер выбрал потенциальных соперников

Также Джозеф не исключает вариантов боев против Диллиана Уайта, Фабио Уордли или Мартина Баколе. Последний, к слову, в феврале 2025 года безжалостно был нокаутирован новозеландским боксером.

"Но я думаю, что было бы замечательно драться в андеркарде Усика и Дюбуа. Я буду драться с любым. Как я уже сказал, если больше не с кем драться, Дерек Чисора всегда заинтересован. Он всегда готов к этому, но у него также есть отличные болельщики, и он ждет своего 50-го боя. Тогда я попытаюсь получить поединок против победителя Усик – Дюбуа", – добавил Джозеф.

Однако временный чемпион мира не уверен, когда именно состоится его возвращение в ринг – в текущем году или в следующем. По словам Паркера, все зависит от того, что произойдет с поясами, будут ли они объединены и снова проведут поединок, или пояса будут разделены и распределены.

Отметим, что Паркер провел 39 боев в профессионалах, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях.