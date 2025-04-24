Бывший соперник Кличко назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа продолжают вести переговоры о реванше. Бывший британский боксер Джулиус Фрэнсис сделал свой прогноз на возможную вторую битву.

Бывший соперник Виталия Кличко и Майка Тайсона спрогнозировал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Джулиус Фрэнсис сделал этот прогноз на фоне последних победных поединков "Динамита", информирует 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

К теме Экс-чемпион подтвердил имя боксера, который подерется против победителя реванша Усик – Дюбуа

На кого сделал ставку Фрэнсис

Мнения боксерского сообщества относительно данного реванша сильно разделяются. Фрэнсис же пополнил лагерь тех людей, которые ставят на победу Дюбуа.

Лично я смотрю на Дюбуа и то, как он прошел недавние поединки... Похоже на то, что он вылез из своей скорлупы. Я очень впечатлён им. Мне нравится то, что он делает. Он физически силен. Он может давить на соперников. Я думаю, если он таки подерется с Усиком снова, то я верю, что он побьет его. Действительно уверен в этом,

– заявил Фрэнсис.

Напомним, что в первом бою Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде (август 2023-го) во Вроцлаве (Польша). После этого поражения Даниэль провел три поединка, во всех одержал победы. Зато украинец дважды в 2024-м одолел Тайсона Фьюри, который после этих поражений в очередной раз ушел на пенсию.

К слову. Джулиус Фрэнсис провел на профи-ринге 48 боев – 23 победы (12 – нокаутом) и 24 поражения. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Осенью 1998-го года британец проиграл нокаутом Виталию Кличко, а уже через два года был нокаутирован Майком Тайсоном.

Отметим, что недавно издание The Ring сообщило дату реванша Усик – Дюбуа. По их инсайду, вторая битва запланирована на 12 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли". Однако в команде украинца резко отреагировали на такую информацию авторитетного издания, добавив, что переговоры о реванше до сих пор продолжаются.