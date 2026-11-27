Екатерина Усик, супруга украинского боксера Александра Усика, поделилась личной историей, о которой ранее не рассказывала публично. Оказалось, что она родилась преждевременно с критически низким весом – всего 1200 граммов.

Первые три месяца жизни будущая жена чемпиона провела под наблюдением врачей. О непростом начале своей жизни Екатерина рассказала в социальной сети инстаграм.

Екатерина Усик родилась с весом 1200 граммов

Екатерина появилась на свет 15 мая 1988 года. По ее словам, она родилась раньше срока и весила всего 1,2 килограмма. Из-за этого после рождения ей потребовался длительный медицинский уход.

Врачи продолжали выхаживать младенца в течение примерно трех месяцев. Все это время родители Екатерины ежедневно приезжали в больницу, чтобы увидеть дочь и следить за ее состоянием.

15 мая 1988 года родилась девочка. Немного раньше срока, весом всего 1,200. За которой врачи ухаживали еще около трех месяцев. К которой каждый день приезжали родители, смотрели, как она набирает вес, как она становится здоровее. Эта девочка очень хотела жить и не только жить, но и быть здоровой, и это произошло,

– писала Екатерина.

По словам жены боксера, несмотря на сложные обстоятельства после рождения, ей удалось преодолеть этот непростой период.



Екатерина Усик / Фото из инстаграма usyk_kate1505

Что Екатерина Усик рассказывала о своей жизни

Делясь историей рождения, Екатерина также рассказала о своем отношении к жизни и близким людям. Она призналась, что ценит каждый день и благодарна за все, что имеет.

Мне уже 38 лет. Я счастлива каждую минуту за то, что живу в этом мире. Я очень люблю жизнь, я очень люблю людей, я ценю все, что мне подарил этот мир,

– отметила супруга боксера.

Отдельно Екатерина поблагодарила родителей, мужа, детей и друзей за поддержку и любовь.

Я благодарна своим родителям, мужу, детям, друзьям за то, что они делают меня такой, какой я являюсь сегодня,

– добавила она.



Екатерина Усик / Фото из инстаграма usyk_kate1505

Сколько лет Екатерине Усик и что известно о ее семье

Екатерина Усик родилась 15 мая 1988 года. Она известна широкой аудитории как жена украинского боксера Александра Усика, но также ведет собственные социальные сети, где делится семейными моментами и событиями из личной жизни.

История любви Екатерины и Александра Усиков началась еще в школьные годы в Симферополе. Будущие супруги учились в параллельных классах. В 2009 году они поженились.

Сегодня Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила.