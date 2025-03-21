Романтический вечер: жена Усика поделилась фото с отдыха

Александр Усик в прошлом году провел два тяжелых боя против Тайсона Фьюри. Теперь украинский чемпион наслаждается заслуженным отдыхом.

Екатерина Усик поделилась фотографиями с отдыха. Жена вместе с любимым мужем отправились в Молдову, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм девушки.

Читайте также Усик откровенно рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Усик на отдыхе с женой

Екатерина Усик опубликовала кадры из путешествия вместе со своим мужем Александром Усиком. Боксер и его жена посетили заведение, где провели романтический вечер.

Александр и Екатерина Усик в Молдове / Фото из инстаграма жены боксера

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался 21 декабря 2024 года. Тогда украинский чемпион одолел Тайсона Фьюри единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Недавно журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Александр Усик сохранил место в первой тройке P4P.