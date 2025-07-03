Звездная украинская бойчиха ММА показала идеальную фигуру в ярком бикини
- Елена Овчинникова, украинская бойчиха ММА, активно занимается спортом и делится фото с тренировок и личной жизни в соцсетях.
- Овчинникова является титулованной спортсменкой, которая неоднократно выигрывала чемпионат мира и европейское первенство.
Елена Овчинникова активно ведет социальные сети. В основном украинская бойчиха ММА делится с фанатами частичкой из личной жизни и показывает тренировки.
На этот раз роскошная Елена Овчинникова в своем инстаграме опубликовала довольно горячий контент. Жаркое фото 38-летней украинской бойчихи может "сорвать крышу", сообщает 24 канал.
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Невероятная Елена Овчинникова
Елена Овчинникова активно занимается спортом. Благодаря постоянным тренировкам украинская бойчиха держит себя в форме, чем поделилась с поклонниками в социальных сетях.
Спортсменка поделилась эффектной фотографией с отдыха на пляже. Елена предстала перед камерой в ярком желтом купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Елена Овчинникова является одной из самых титулованных украинских спортсменок. Бойчиха ММА неоднократно выигрывала чемпионат мира, европейское первенство. Она также выступала в Bellator.
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