Звездная украинская бойчиха ММА показала идеальную фигуру в ярком бикини

Елена Овчинникова активно ведет социальные сети. В основном украинская бойчиха ММА делится с фанатами частичкой из личной жизни и показывает тренировки.

На этот раз роскошная Елена Овчинникова в своем инстаграме опубликовала довольно горячий контент. Жаркое фото 38-летней украинской бойчихи может "сорвать крышу", сообщает 24 канал.

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Невероятная Елена Овчинникова

Елена Овчинникова активно занимается спортом. Благодаря постоянным тренировкам украинская бойчиха держит себя в форме, чем поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Спортсменка поделилась эффектной фотографией с отдыха на пляже. Елена предстала перед камерой в ярком желтом купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.

Овчинникова поделилась фото с пляжа / Фото из инстаграма бойчихи

Елена Овчинникова является одной из самых титулованных украинских спортсменок. Бойчиха ММА неоднократно выигрывала чемпионат мира, европейское первенство. Она также выступала в Bellator.

Ранее сообщали, что Екатерина Усик приняла участие в горячей фотосессии, чем поделилась с поклонниками. Жена Александра Усика покорила сердца фанатов, которые называют ее "богиней стиля".