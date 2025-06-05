Известный боксер рассказал, воспитала ли Украина преемников Усика и Ломаченко в боксе
- Андрей Синепупов, бывший чемпион мира, не видит среди украинских боксеров таких, которые могли бы заменить Усика или Ломаченко на их уровне.
- Ломаченко столкнулся с проблемами со спиной и не выходил на ринг с мая прошлого года, тогда как Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа 19 июля.
Уникальный украинский бывший боксер Андрей Синепупов высказал свое мнение относительно будущего нашего бокса. Первый обладатель чемпионского пояса в истории независимой Украины заговорил о замене Александру Усику и Василию Ломаченко.
Андрей Синепупов рассказал, сможет ли кто-то среди украинских боксеров заменить в ближайшем будущем Александра Усика или Василия Ломаченко. Бывший чемпион мира рассказал о перспективах бокса Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Vringe.com.
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Есть ли замена Ломаченко и Усику
Уникальный экс-боксер из Украины не видит пока ни одного боксера, который бы мог дорасти до уровня Усика или Ломаченко.
Кто может прийти на замену Усику и Ломаченко? Я сейчас не вижу такого уровня боксеров, как Ломаченко и Усик. Есть хорошие боксеры. Давайте так, это мое мнение – есть хорошие боксеры, а есть звездные боксеры. Усик и Ломаченко – это звездные боксеры, это суперзвезды. У нас есть хорошие боксеры, классные, но именно такого уровня, кто мог бы заменить их – в настоящее время я не могу таких назвать,
– сказал Синепупов.
Отметим, что пока неизвестна судьба карьеры Ломаченко, который столкнулся с проблемами со спиной. Василий в последний раз выходил в ринг в мае прошлого года, когда одолел австралийца Джорджа Камбососа. После чего больше не дрался в официальных поединках. Сейчас украинский боксер ждет вердикта врачей.
Что касается Усика, то Александр 19 июля вернется в ринг. В этот день на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится реванш украинца против Даниэля Дюбуа. Первая встреча осталась за Усиком (победа техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Не исключено, что этот поединок станет предпоследним в карьере Усика. Александр размышляет над тем, чтобы попрощаться с боксом на нотке трилогии с Тайсоном Фьюри, если тот возобновит карьеру.