Отдали титул Усика: британский боксер стал новым чемпионом мира

Александр Усик принял важное решение относительно собственной карьеры. Украинский боксер освободил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

Титул чемпиона мира недолго оставался вакантным. WBO отдала пояс Фабио Уордли, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Читайте также Усик рассказал, какой бой мечтал провести

Почему Уордли получил титул WBO?

Промоутерская компания Фрэнка Уоррена сообщила, что Фабио Уордли получил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO. Произошло это после того, как Александр Усик отказался от пояса.

Британский боксер в октябре 2025 года победил Джозефа Паркера. И тогда таким образом он стал временным чемпионом мира по линии WBO.

Кроме того, он стал главным претендентом на бой с Усиком за титул организации. Однако у украинского боксера другие планы, поэтому он отказался от пояса, который в итоге и получил Уордли.

Интересно, что ранее Майкл Офо в интервью The Ring говорил о бое между Усиком и Уордли. Он заявил, что британский боксер хотел бы подраться с украинцем за титул, а не просто получить пояс.

Что известно об Уордли?