Боксер, которому приписывали интерес к Усику, согласился на бой с Уордли

Фабио Уордли 7 июня 2025 года возвращается в профи-ринг. Британский боксер должен был встретиться с Джареллом Миллером в английском Ипсвиче.

Однако за месяц до боя Джарелл Миллер отказался от боя против Фабио Уордли. Сначала не была известна причина решения американского боксера. Впоследствии стало известно о небольшой травме плеча у Миллерра, из-за которой он решил сняться от вечера бокса.

К теме Боксер, устроивший потасовку, отказался от титульного боя: что произошло

Кто может заменить Миллера

Также была версия, что у Джарелла просто есть предварительная договоренность с Деонтеем Уайлдером, с которым он хочет разделить один ринг.

Дэн Рафаэль сообщил, кто может заменить Миллера в бою против Уордли. Филипп Хргович согласился в короткое время подготовиться к поединку и 7 июня выйти в ринг против Фабио.

Напомним. В начале апреля 2025 года Хргович одолел Джо Джойса. Эта победа для 32-летнего хорвата стала 18-й в профессионалах (14 – нокаутом) при одном поражении в 19-ти поединках.

Теперь Уордли должен выбрать между Филиппом Хрговичем и Джастисом Гани.

Не исключено, что ближайший бой Уордли может потерять статус титульного из-за отказа Миллера. WBA может отказаться санкционировать данное противостояние.