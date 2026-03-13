Фьюри должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов – что произошло с деньгами
13 марта, 20:24
Михаил Гема
Основные тезисы
  • Тайсон Фьюри должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов после поединка с Александром Усиком, но не сделал этого.
  • Александр Красюк отметил, что информация о пожертвовании поступила от адвокатов Фьюри, и что боксер обосновал, почему не может соблюсти договоренности.

Тайсон Фьюри якобы должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов после первого поединка с Александром Усиком в 2024 году. Похоже, что британский боксер не смог это сделать.

В мае 2024 года издание The Independent информировало, что британец пожертвует Украине 1 миллион фунтов стерлингов из своего заработка за бой с Усиком. Такой пункт якобы был предусмотрен в контракте на поединок.

Пожертвовал ли Фьюри деньги для Украины?

Александр Красюк, бывший промоутер Усика, в интервью ютуб-каналу "Тайк Майсон" рассказал детали договоренностей. Прежде всего он опроверг разговоры, что пожертвование Фьюри должно было быть с аукциона, а взамен сказал, что это был элемент переговоров о бое в 2023 году.

Промоутер заметил, что информация о вероятном пожертвовании поступила не от боксера, а его адвокатов, и поэтому это могла быть не позиция Фьюри. Красюк не стал раскрывать, что произошло с договоренностями о 1 миллионе, но отметил, что Тайсон обосновал, почему он не может это сделать.

Он добавил, что больше деталей сможет рассказать в мемуарах, но не публично.

Что известно о противостоянии Усика и Фьюри?

  • Первое противостояние боксеров состоялось 18 мая в Саудовской Аравии и завершилось победой Усика. Украинец выиграл решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Александр отобрал у Фьюри титул WBC, который пополнил его коллекцию из поясов WBO, WBA и IBF.

  • Реванш между бойцами тоже приняла Саудовская Аравия – 21 декабря 2024 года Усик повторно одолел Тайсона решением судей. Впрочем, этот раз на кону не было звания абсолютного чемпиона мира. Дело в том, что Усику пришлось отказаться от обязательной защиты титула IBF, чтобы встретиться с британцем.

  • Поражения в двух боях заставили Фьюри объявить о завершении карьеры, но в 2026 году он решил вернуться и уже 11 апреля проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова.

  • Тайсон не скрывает, что хочет еще один реванш с Усиком и включил украинца в планы на этот год. Что касается Александра, то накануне он анонсировал, что проведет три поединка, после чего завершит карьеру.

  • Последним соперником украинца должен стать именно Фьюри. Впрочем, перед этим Усику следует победить 23 мая Рико Верховена.