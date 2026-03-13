Фьюри должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов – что произошло с деньгами

Тайсон Фьюри якобы должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов после первого поединка с Александром Усиком в 2024 году. Похоже, что британский боксер не смог это сделать.

В мае 2024 года издание The Independent информировало, что британец пожертвует Украине 1 миллион фунтов стерлингов из своего заработка за бой с Усиком. Такой пункт якобы был предусмотрен в контракте на поединок.

Пожертвовал ли Фьюри деньги для Украины?

Александр Красюк, бывший промоутер Усика, в интервью ютуб-каналу "Тайк Майсон" рассказал детали договоренностей. Прежде всего он опроверг разговоры, что пожертвование Фьюри должно было быть с аукциона, а взамен сказал, что это был элемент переговоров о бое в 2023 году.

Промоутер заметил, что информация о вероятном пожертвовании поступила не от боксера, а его адвокатов, и поэтому это могла быть не позиция Фьюри. Красюк не стал раскрывать, что произошло с договоренностями о 1 миллионе, но отметил, что Тайсон обосновал, почему он не может это сделать.

Он добавил, что больше деталей сможет рассказать в мемуарах, но не публично.

