Фьюри должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов – что произошло с деньгами
- Тайсон Фьюри должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов после поединка с Александром Усиком, но не сделал этого.
- Александр Красюк отметил, что информация о пожертвовании поступила от адвокатов Фьюри, и что боксер обосновал, почему не может соблюсти договоренности.
Тайсон Фьюри якобы должен был пожертвовать Украине более 1 миллиона долларов после первого поединка с Александром Усиком в 2024 году. Похоже, что британский боксер не смог это сделать.
В мае 2024 года издание The Independent информировало, что британец пожертвует Украине 1 миллион фунтов стерлингов из своего заработка за бой с Усиком. Такой пункт якобы был предусмотрен в контракте на поединок.
Пожертвовал ли Фьюри деньги для Украины?
Александр Красюк, бывший промоутер Усика, в интервью ютуб-каналу "Тайк Майсон" рассказал детали договоренностей. Прежде всего он опроверг разговоры, что пожертвование Фьюри должно было быть с аукциона, а взамен сказал, что это был элемент переговоров о бое в 2023 году.
Промоутер заметил, что информация о вероятном пожертвовании поступила не от боксера, а его адвокатов, и поэтому это могла быть не позиция Фьюри. Красюк не стал раскрывать, что произошло с договоренностями о 1 миллионе, но отметил, что Тайсон обосновал, почему он не может это сделать.
Он добавил, что больше деталей сможет рассказать в мемуарах, но не публично.
Что известно о противостоянии Усика и Фьюри?
Первое противостояние боксеров состоялось 18 мая в Саудовской Аравии и завершилось победой Усика. Украинец выиграл решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Александр отобрал у Фьюри титул WBC, который пополнил его коллекцию из поясов WBO, WBA и IBF.
Реванш между бойцами тоже приняла Саудовская Аравия – 21 декабря 2024 года Усик повторно одолел Тайсона решением судей. Впрочем, этот раз на кону не было звания абсолютного чемпиона мира. Дело в том, что Усику пришлось отказаться от обязательной защиты титула IBF, чтобы встретиться с британцем.
Поражения в двух боях заставили Фьюри объявить о завершении карьеры, но в 2026 году он решил вернуться и уже 11 апреля проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова.
Тайсон не скрывает, что хочет еще один реванш с Усиком и включил украинца в планы на этот год. Что касается Александра, то накануне он анонсировал, что проведет три поединка, после чего завершит карьеру.
Последним соперником украинца должен стать именно Фьюри. Впрочем, перед этим Усику следует победить 23 мая Рико Верховена.