"Возможно, он победит": Усик изменил прогноз на мегафайт Фьюри – Джошуа
Александр Усик поделился мыслями относительно мегафайта между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион назвал победителя поединка двух великих британских супертяжей.
Ранее Усик считал, что победит ЭйДжей. Однако чемпион мира в супертяжелом весе изменил свое мнение относительно триумфатора поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.
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Усик о бое Фьюри – Джошуа
Александр Усик высказался относительно поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион выбрал нового победителя поединка свои бывших соперников.
Кто победит в бою Фьюри – Джошуа? Мой друг "Жадное пузо". Возможно он победит. А возможно, Джошуа,
– сказал Усик.
Напомним, что в последнем поединке Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей – 116:112.
Что касается Энтони Джошуа, то он в прошлом году потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа в пятом раунде.