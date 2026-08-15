"Боя не будет": промоутер Фьюри сделал громкое заявление о поединке с Джошуа

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа осенью договорились провести бой, который должен состояться до конца 2026 года. Однако чем глубже стороны вникают в организационные детали, тем менее реальным становится проведение поединка.

Накануне промоутер Эдди Гирн пригрозил, что бой отменят, если его местом проведения объявят Нью-Йорк, а не Великобританию. На слова своего коллеги отреагировал представитель Тайсона – Фрэнк Уоррен, сообщает IFL TV.

Фрэнк Уоррен сделал новое заявление о бое Джошуа – Фьюри

Глава Queensberry Promotions подчеркнул, что команде Джошуа придется согласиться на выдвинутые им условия, чтобы бой в конце концов состоялся.

"У Тайсона Фьюри есть свой контракт, и в нем прописано нечто иное. Бой состоится. Я слышал, что сказал Эдди. Они либо согласятся на эти условия, либо нет. Если не согласятся, то боя не будет", – сказал промоутер.

По словам Уоррена, встреча Фьюри и Джошуа должна была состояться в сентябре, однако поединок перенесли из-за аварии, в которую попал "Эй-Джей".

"Тайсон подписал контракт на этот бой еще в январе, и изначально он должен был состояться в сентябре. Перед этим они должны были провести промежуточный бой, но, к сожалению, произошла та ужасная трагедия, в которую попал "Эй-Джей" и в которой он потерял двух своих лучших друзей. Из-за этого все задержалось", – рассказал он.

В итоге промоутер добавил, что поединок должен состояться в ноябре, а место проведения объявят позже.

Напомним, Фьюри и Джошуа в июле провели промежуточные бои перед очным противостоянием. Так, "Цыганский король" 24 июля досрочно победил польского боксера Мариуша Ваха.

В то же время Джошуа 25 июля провел свой бой против Кристиана Пренги. Хотя британец дважды оказался в нокдауне в начале встречи, он сумел нокаутировать соперника во втором раунде.