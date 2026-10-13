Легендарный Льюис сделал неожиданный вывод перед сражением Джошуа – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался по поводу предстоящего поединка между британскими звездами бокса Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он отметил сильные стороны каждого из них.

Как сообщает Sky Sports, легендарный боксер подчеркнул, что этот поединок может стать знаковым событием в истории британского спорта. По его мнению, различия в стилях Джошуа и Фьюри обещают болельщикам зрелищное и напряженное шоу.

Кто фаворит в бою Джошуа – Фьюри

По мнению легенды, поединок может пройти всю дистанцию, однако наличие мощного удара у обоих спортсменов оставляет высокие шансы на досрочное завершение.

Думаю, в психологическом плане преимущество на стороне Тайсона, а в физическом – на стороне Энтони,

– сказал Льюис.

Напомним, в течение длительного времени между боксерами велась публичная полемика, вызванная критикой Льюиса в адрес карьеры Джошуа и его выбора тренеров. Однако в октябре спортсмены встретились за кулисами пресс-конференции в Эр-Рияде, где продемонстрировали взаимное уважение и, похоже, оставили позади многолетние разногласия.

Исторический бой состоится 11 декабря в Кардиффе. На кону будут стоять специальный титул "Битва за Британию", а также пояс чемпиона мира по версии WBA Super.

Оба боксера подходят к поединку после серии успешных выступлений в 2026 году.

Джошуа в своем последнем поединке 25 июля нокаутировал во втором раунде албанца Кристиана Пренгу, несмотря на то, что сам дважды побывал в нокдауне в начале встречи.

Фьюри вернулся на ринг с двумя победами подряд: в апреле он одолел Арсланбека Махмудова, а в июле техническим нокаутом победил Мариуша Ваха.

Статистика Фьюри и Джошуа перед боем

Профессиональный рекорд Джошуа насчитывает 34 поединка: 30 побед, 27 из которых одержаны нокаутом, и 4 поражения.

По данным BoxRec, Фьюри провел на профессиональном ринге 39 боев, в которых одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел 2 поражения и один поединок завершил вничью.

Оба поражения британец потерпел по очкам от украинца Александра Усика в 2024 году, а ничейный результат был зафиксирован в его первом поединке с Деонтеем Уайлдером в 2018 году.