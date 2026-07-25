"Миллион процентов": менеджер Фьюри сделал громкое заявление по поводу боя с Джошуа

Осенью должен состояться поединок между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Перед очной встречей оба спортсмена проведут промежуточные бои: Джошуа выйдет на ринг 25 июля против Кристиана Пренги, а Фьюри накануне встретился с Мариушем Вахом, которого победил техническим нокаутом.

Менеджер Фьюри Спенсер Браун заверил, что бой между его подопечным и Джошуа обязательно состоится. Об этом сообщил официальный аккаунт DAZN в социальной сети X.

Бой Фьюри – Джошуа состоится

По словам Брауна, уже в ближайшее время стоит ожидать важных новостей о предстоящем бою.

Я надеюсь, что на следующей неделе будет какое-то объявление. И уверен, что в ближайшие несколько недель многое произойдет,

– сказал менеджер.

Несмотря на то, что сам Фьюри в последнее время неоднократно выражал сомнения относительно возможности проведения поединка, Браун заверил, что встреча с Джошуа непременно состоится.

Джошуа будет там, Фьюри будет там. Бой состоится. Он будет большим, он будет всем, чего мы хотим,

– подчеркнул он.

Браун также отметил, что уверен в реализации этого поединка после общения с ключевыми участниками переговорного процесса, в частности с Эдди Хирном, Фрэнком Уорреном и Джорджем Уорреном. Отдельно он упомянул главу Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейха, выразив уверенность в его роли в организации боя.

Этот бой состоится, я уверен на один миллион процентов,

– подытожил Браун.

В качестве основного места проведения боя в настоящее время рассматривается легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. В то же время организаторы не исключают возможности переноса поединка в США или Саудовскую Аравию.

Ожидается, что эксклюзивные права на трансляцию поединка получит стриминговая платформа Netflix.

Кроме того, Фьюри заявил, что 2026 год станет последним в его профессиональной боксерской карьере.