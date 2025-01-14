"Неплохое наследие": известный эксперт оценил карьеру Фьюри

В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри обратился к болельщикам с заявлением относительно своей карьеры. "Цыганский король" объявил о решении завершить выступления в профессиональном ринге.

Спортивный обозреватель Шон Кроувз прокомментировал решение Тайсона Фьюри. Эксперт дал оценку карьере "Цыганского короля", сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Insider.

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Кроувз о карьере Фьюри

Шон Кроувз вспомнил декабрьский бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Эксперт отметил, что так, как украинца было признано лучшим боксером в хевивейте, то "Цыганскому королю" уже не к чему стремиться.

Спортивный обозреватель также заметил, что британский супертяж навсегда вписал свое имя в историю бокса. Также Кроувз рассказал, каким Фьюри запомнят зрители и поклонники.

Его запомнят ярким, зрелищным и эффектным. Кроме того, он – один из самых опытных боксеров, которые когда-либо становились чемпионами мира в дивизионе больших людей. Неплохое наследие, которое можно оставить,

– сказал Кроувз.

Эксперт также вспомнил, что Тайсона Фьюри не рассматривали, как боксер, представляющий угрозу для Владимира Кличко. Однако "Цыганский король" удивил многих когда победил украинского чемпиона.

Шон Кроувз отметил, что впоследствии Фьюри впал в депрессию и попал в мир алкоголя, наркотиков и еды. Однако, это все помогло Тайсону вернуться новым человеком.