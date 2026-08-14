Известный промоутер анонсировал появление нового абсолютного чемпиона после эры Усика

В конце июня Александр Усик уволил все чемпионские титулы, что оживило дивизион супертяжелого веса. Благодаря решению украинца за пояса могут побороться целый ряд боксеров.

Именно Усик стал первым боксером, объединившим все четыре самых престижных титула в боксе. Известный промоутер Френ Уоррен считает, что в течение двух лет появится новый абсолютный чемпион мира, сообщает The Ring.

Когда появится новый абсолютный чемпион мира

"Кто возглавляет рейтинг? Кто этот парень? Кто будет носить чемпионскую корону? Мы это выясним. Мы это сделаем. Думаю, это произойдет в течение ближайших 18 месяцев – двух лет", – сказал он.

Уоррен подчеркнул, что необходимо собрать руководящие органы, чтобы согласовать программу объединения титулов. Он предположил, что, возможно, придется отложить обязательные поединки.

"Так что впереди много работы. Но в одном нас нельзя обвинить – в затягивании дел. Мы продвигаем этот супертяжелый вес вперед. Не думаю, что в этом дивизионе было столько титульных поединков подряд на протяжении многих-многих лет. И мы это реализуем. В конце концов, наша цель – определить, кто лучший среди этой группы боксеров, и увидеть, кто завладеет четырьмя поясами, а дальше – двигаться дальше", – резюмировал промоутер.

Кто владеет чемпионскими титулами после Усика

Напомним, в июле 2025 года Усик во второй раз в карьере победил Даниэля Дюбуа и объединил титулы WBC, WBO, WBA и IBF. Но осенью того же года украинец уволил титул WBO, чтобы не проводить бой против обязательного соперника. В результате он лишился звания абсолютного чемпиона мира.

В конце июня Усик отказался от остальных своих титулов. Так, пояс WBC перешел к Агиту Кабаелу, WBA – Мурату Гассиеву, а титул IBF в конце августа разыграют Мозес Итаума и Филип Хргович.

Добавим, что чемпионом мира по версии WBO является Дюбуа, который в мае победил Фабио Уордли.