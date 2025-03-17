Бывший чемпион мира дал неоднозначный прогноз на бой звездных боксеров

Райан Гарсия отбыл дисквалификацию и вскоре вернется в ринг. Американский боксер встретится в ринге против Роландо Ромеро.

Серхио Мора поделился ожиданиями от боя Гарсия – Ромеро. Бывший чемпион мира назвал победителя поединка двух звездных боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Мора сделал прогноз на бой Гарсия – Ромеро

Серхио Мора заявил, что в первую очередь Райан Гарсия должен отбелить свою репутацию. Также американский боксер должен снова доказать, что он все такой же мощный и быстрый, как и был.

Бывший чемпион мира считает, что победителем боя может стать как Райан Гарсия, так и Роландо Ромеро. Серхио Мора заверил, что поединок завершится досрочно.

Думаю, это будет короткий, взрывной бой. Любой из них может пострадать. Гарсия уязвим в обороне. Я бы сказал, что бой продлится пять раундов,

– сказал Мора.

Напомним, что Райан Гарсия будет драться против Роландо Ромеро в Нью-Йорке. Поединок двух звездных американских боксеров состоится 2 мая.

Напомним, что Райан Гарсия в прошлом году победил Дэвина Хейни. Однако из-за обнаруженного допинга в крови, боксера было дисквалифицировано, а бой признали таким, что не состоялся.