Мощный боксер из Мексики раскрыл имя чемпиона, который его вдохновляет

Чемпион WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес рассказал о боксере, путь которого его вдохновляет. Мексиканский боец выделил в своем комментарии украинского чемпиона.

Александр Усик является тем боксером, путь которого вдохновляет 33-летнего боксера из Мексики. Речь идет о выступлениях украинца еще в крузервейте, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Усик вдохновляет Рамиреса

Хильберто Рамирес признался, что путь Усика из среднего веса до хевивейта вдохновляет его и мотивирует в будущем тоже подняться в весовой категории.

Александр Усик. Потому что он тоже начинал в среднем весе. Затем покорил крузервейт, а сейчас является объединенным чемпионом в хевивейте – это вдохновляет. Также Джордж Форман – они не были слишком тяжелыми по весу. Это очень меня мотивирует когда-то подняться до хевивейта и выиграть титул. Это бой, которого я очень хотел бы – с лучшими в мире. Мы бойцы, и отдавать себя полностью – это то, что мы умеем лучше всего,

– сказал Рамирес.

Справка. Хильберто Рамирес провел в профессионалах 48 боев, в которых одержал 47 побед (30 – нокаутом) при единственном поражении. Это фиаско мексиканец получил в поединке против россиянина Дмитрия Бивола.

Уже 28 июня Рамирес проведет свой следующий поединок, в котором встретится с Юньером Дортикосом. Зато Усик 19 июля 2025 года даст реванш Даниэлю Дюбуа в Лондоне. Это будет 24-й бой для Александра на профи-ринге. Во всех предыдущих встречах украинец оформлял победы (14 – нокаутом).