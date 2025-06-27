Украинский гигант перенес операцию после тяжелой травмы: какой срок восстановления

Игорь Шевадцузский в начале апреля дрался против Баходира Джалолова. Украинский боксер потерпел не только поражение, но и получил тяжелое повреждение во время противостояния.

В результате Шевдазуцкому нужна была операция после поединка против Джалолова. Украинский боксер недавно таки лег под нож, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Какую травму получил Шевадзуцкий

У Игоря Шевадзуцкого получила неприятную травму во время боя против Баходира Джалолова. Он получил разрыв бицепса на правой руке.

Украинский боксер удачно перенес операцию и нуждается в восстановлении – сроки пока неизвестны.

Шевадзуцкий после операции / Фото LuckyPunch

Напомним, что бой между Игорем Шевадзуцким и Баходиром Джалоловым состоялся в Астане. Казахстанский боксер одолел украинца единогласным решением судей.

Интересно, что Шевадзуцкий стал первым боксером, который дрался все раунды. До этого Джалолов завершал свои 14 поединков досрочно.