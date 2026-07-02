3 интересных факта о Уайлдере, который может стать последним соперником Усика

Александр Усик отказался от всех своих поясов и заявил, что проведет еще один бой. Его соперником может стать Деонтей Уайлдер.

В этом материале "24 Канал" приводит 3 самых интересных факта из биографии Деонтея Уайлдера. Стоит отметить, что он был замешан в множестве скандалов и является весьма неординарным боксером.

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Чем Уайлдер похож на Усика?

Деонтей Уайлдер – довольно эпатажный боксер. У него есть прозвище "бронзовый бомбардировщик", а его выходы на ринг не менее зрелищны, чем у украинца. В частности, их сопровождает тяжелый рэп, который часто вообще исполняется вживую.



Эпатажный образ Уайлдера / Getty Image

Более того, Уайлдер выбирает эпатажные и яркие образы для выхода на ринг, как и Усик. Его выходы на ринг театральны и сопровождаются массивными костюмами. Сам боксер часто надевает на голову корону и закрывает лицо бронзовыми масками, подчеркивая свое прозвище.

Он никогда не показывает своих эмоций перед боем. Уайлдер остается максимально сконцентрированным и сосредоточенным, что подчеркивает его воинственность. Когда переступает через канаты, сбрасывает с себя свои "доспехи", делает несколько фирменных движений, словно рубя воздух, готовясь к своему коронному удару правой.

Он действительно обладает сверхмощным ударом и является одним из лучших нокаутеров в истории бокса. Более 95% своих побед он одержал нокаутом. Мощный удар позволял американцу переворачивать с ног на голову многие поединки, в которых он, в частности, уступал по очкам.

Почему Уайлдер поздно дебютировал в боксе?

Деонтей Уайлдер, в отличие от других боксеров, пришел в этот вид спорта в довольно позднем возрасте. Он начал заниматься боксом только в 20 лет, чтобы оплатить лечение больной дочери. Интересно, что всего через три года тренировок он отправился на Олимпийские игры 2008 года, где завоевал бронзовую медаль.



Олимпийская медаль Уайлдера / Getty Image

До того как надеть перчатки, Уайлдер мечтал стать игроком в американский футбол или баскетбол. Однако, когда он пришел в бокс, ему пришлось параллельно работать еще на двух работах – в ресторане и клининговой компании – чтобы иметь возможность оплачивать счета за лечение дочери.

После Олимпиады в Пекине Деонтей перешел в профессионалы. Чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC он стал в 2015 году. Затем в общей сложности провел 10 успешных защит своего титула. Александр Усик давно хотел провести бой с этим американцем.

Украинец предпринимал несколько попыток договориться о бое с Деонтеем Уайлдером. Однако каждый раз они заканчивались неудачей. Спортсмены не могли согласовать размеры гонораров, найти место для боя, которое устроило бы обоих боксеров, поэтому, пока переговоры зашли в тупик, боксеры принимали другие предложения.

Какие скандалы произошли с Уайлдером в его семье?

Деонтей Уайлдер был трижды женат. Его последней женой является Телли Свифт. Несколько лет назад девушка вспоминала, как ухудшилось психологическое состояние боксера из-за того, что он потерял титул в 2020 году. Он неоднократно душил ее, плевал на нее, а также выгнал из дома в Атланте после ее операции.



Уайлдер с семьей / Инстаграм боксера

Это часто происходило после поражений боксера на ринге. Впрочем, "наиболее ярко" гнев спортсмен "обрушил" на свою семью, когда уступил Тайсону Фьюри. Интересно, что ради Телли Свифт Уайлдер бросил свою предыдущую жену Джессику Скейлс, с которой у него были общие дети, чтобы вот так обращаться с новой избранницей.

Через несколько лет сын Телли Свифт и пасынок Деонтея Уайлдера также подал гражданский иск против отчима. Он обвинил спортсмена в избиении ремнем и эмоциональном насилии, которое Деонтей совершал, когда мальчик еще был несовершеннолетним.

Один из скандалов в семье боксера завершился тем, что девушка получила судебное постановление, запрещающее боксеру приближаться к ней и ее дочери в течение нескольких месяцев. Правда, в ходе рассмотрения всех этих дел защита Уайлдера отвергала все обвинения, называя это попыткой "очернить" репутацию боксера.