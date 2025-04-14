"Отрасти свои яйца": промоутер дерзко обратился к чемпиону мира

Недавно состоялся грандиозный вечер бокса в Соединенных Штатах Америки. В главном поединке спортивного шоу в Атлантик-Сити Джарон Эннис дрался против Эймантаса Станиониса.

Поединок завершился досрочной победой американца. После боя промоутер Эдди Хирн нашел нового соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Хирн

Эдди Хирн резко обратился к Брайану Норманну. Промоутер хочет организовать бой между чемпионом мира WBO и своим подопечным Джароном Эннисом.

Хирн отметил, что он встречался с Бобом Арумом. Промоутер Норманна не против провести бой между Брайаном и Эннисом. Эдди отметил, что он заработает немало денег за поединок против Джарона.

Есть два варианта. Либо ты принимаешь все поединки и не боишься сильных соперников, или вешай перчатки на гвоздь. Цель любого боксера – драться с лучшими и зарабатывать приличные деньги. На ринге. Не в социальных сетях. Итак, пусть Норманн отрастит наконец свои яйца и согласится на один из крупнейших боев этого года,

– сказал Хирн.

Напомним, Джарон Эннис владел поясом IBF. После победы над Эймантасом Станионисом звездный американец завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.