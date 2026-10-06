Хорватский боксер дал Джошуа совет, что делать после боя с Фьюри

Чемпион IBF в супертяжелом весе Филип Хргович считает, что бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа стоит завершить профессиональную карьеру. По мнению хорвата, британцу следует сделать это после предстоящего поединка с Тайсоном Фьюри.

Бой между 36-летним Джошуа и 38-летним Фьюри запланирован на 11 декабря. Встреча состоится на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс), сообщает 24 Канал.

Когда и почему Джошуа может завершить карьеру

По словам хорватского боксера, проблема Джошуа заключается не в тренерах, которых британец регулярно меняет, а в нем самом, пишет boxing news 24/7.

Я думаю, дело не в тренерах. Мне кажется, он слишком все усложняет. Если ты не уверен в себе... Он меняет тренеров чуть ли не каждые несколько месяцев, но дело не в тренерах, а в нем самом. Он точно проводит этот большой бой, видимо, ради денег, но после этого боя, думаю, ему стоит завершить карьеру,

– сказал Хргович.

В рамках подготовки к одному из самых ожидаемых британских боксерских противостояний Джошуа вновь привлек тренера Бена Дэвисона. Также команда британца планирует сотрудничество с представителями украинского спортсмена Александра Усика.

Главным тренером Джошуа остается украинский специалист Егор Голуб, с которым боксер официально начал сотрудничество в конце 2025 года. В то же время накануне большого поединка тренировочный лагерь британца претерпел изменения.

Кроме того, Джошуа получает консультации и советы от Питера Фьюри – дяди и бывшего главного тренера Тайсона Фьюри.