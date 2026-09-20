Промоутер Джошуа рассказал, продолжит ли боксер работу с командой Усика

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Гирн рассказал о дальнейших планах относительно тренерского штаба британца. В частности, функционер пояснил, продолжит ли спортсмен сотрудничество с командой украинского боксера Александра Усика.

По его словам, Джошуа и впредь будет поддерживать связь с представителями команды украинца. В то же время к следующему тренировочному сбору британца обязательно присоединится его соотечественник Бен Дэвисон. Об этом промоутер заявил в эфире ютуб-канала The Fight Wire.

Ушел ли Джошуа из команды Усика

Гирн также подчеркнул, что Дэвисон прекрасно знает будущего потенциального соперника Джошуа – Тайсона Фьюри, ведь в свое время помог тому вернуться в большой спорт и работал в его углу в первом бою против Деонтея Уайлдера.

Я думаю, в том или ином формате он останется рядом с командой Усика. Понимаешь, он уже давно в Британии. Даже когда Бен не был его главным тренером, "Эй-Джей" все равно сотрудничал с ним в стратегическом плане, они постоянно оставались на связи. И он очень уважает Бена,

– отметил промоутер.

На данный момент окончательное место проведения тренировочного лагеря "Эй-Джея" не определено, но участие Дэвисона в подготовке уже утверждено. Недавно Джошуа также навещал своего другого бывшего наставника – Деррика Джеймса.

Напомним, под руководством тренерского штаба команды Усика британский спортсмен провел два поединка, в которых одержал досрочные победы над Джейком Полом и Кристианом Пренгой. В то же время в бою с албанцем Джошуа дважды побывал в нокдауне, а многие эксперты, в том числе бывший чемпион мира Карл Фроч, указывали на проблемы с коммуникацией из-за языкового барьера.

Для Дэвисона этот год оказался непростым в супертяжелом дивизионе. В 2026 году двое его подопечных потерпели поражения в титульных поединках: Фабио Уордли уступил Даниэлю Дюбуа, а перспективный Мозес Итаума не смог одолеть Филипа Хрговича.