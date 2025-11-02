Сенсационный экс-чемпион может присоединиться к лагерю Усика

В тренировочный лагерь Александра Усика в испанской Валенсии может прийти неожиданный гость. Им может стать бывший соперник украинца, которого Усик побеждал уже дважды.

Речь идет об Энтони Джошуа. Британский супертяжеловес планирует потренироваться в лагере Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Кто может присоединиться к лагерю Усика?

Эй Джей хотел бы потренироваться под руководством команды Усика. Пока неизвестно, будет ли британец это делать на полноценной основе. При этом Бен Дэвисон может остаться коучем Джошуа.

Не исключено, что Энтони видит в такой работе с командой украинского абсолютного чемпиона ключ к успешному возвращению в ринг, которое может состояться уже в первой половине следующего 2026 года.

В команде Джошуа все еще верят в то, что им удастся убедить Тайсона Фьюри возобновить карьеру ради лобового противостояния. Сейчас команда Энтони разрабатывает план для боксера.

Отметим, что Джошуа уже получил несколько вызовов на поединки от боксеров. Энтони уже вызвали в ринг итальянец Гвидо Вианелло и россиянин Арсланбек Махмудов.

Интересно, что бывший чемпион мира по версии WBC Джонни Нельсон вообще считает, что Джошуа не стоит возвращаться больше в ринг. По его словам, все уже устали от постоянных разговоров о британской битве Джошуа – Фьюри.

Мне кажется, Джошуа уже никому ничего доказывать не должен. Бой с Фьюри? Все уже устали от разговоров об этом поединке. Никто в это уже не верит. Энтони стоит встать и уйти. У него уже столько денег, что ему пора просто заканчивать,

– процитировало слова Нельсона издание talkSPORT.

