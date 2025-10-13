Энтони Джошуа готовится вернуться в профессиональный ринг. Немало боксеров хочет подраться с британским супертяжеловесом.

Энтони Джошуа еще не определился со следующим соперником. Однако британец получил вызов на бой от известного итальянского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Кто бросил вызов Джошуа?

Гвидо Вианелло бросил вызов Энтони Джошуа после победы над Алексисом Барриерой. Итальянский боксер заявил, что соперник ничего ему не сделал и выразил разочарование, надеясь, что его следующий бой будет лучше.

Теперь я хочу большое имя. Хотите знать какое? Энтони Джошуа. Да, я хочу с ним драться., Я хочу, чтобы он стоял передо мной в Колизее. Давай побьемся здесь, в Риме, или в Лондоне – неважно. Мне уже 31 и у меня нет времени на размышления – надо побеждать сейчас,

– сказал Вианелло.

Ранее Джонни Нельсон в интервью talkSPORT посоветовал Энтони Джошуа завершить карьеру. Легенда бокса заявил, что британцу нечего уже доказывать и он заработал немало денег, поэтому ему стоит уйти.

Что известно о Джошуа и Вианелло?