Украинский боксер уничтожил соперника в первом раунде: брутальное видео

В субботу, 7 июня, состоялся вечер бокса в киевском Дворце Спорта. В одном из поединков Ярослав Харциз сражался против Дастана Садуулу.

Поединок завершился в первом раунде. Украинский боксер не оставил шансов представителю Казахастана с самого начала боя, сообщает 24 канал.

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Зрелищная победа Харцыза

Ярослав Харциз мощно начал поединок против Дастана Садуулу. Украинский боксер провел великолепную серию ударов, попав точно в лицо.

После чего Харциз провел несколько ударов по корпусу, а соперник вынужден был "взять колено". Однако рефери не дал продолжить бой, зафиксировав победу украинскому боксеру.

Видео с боя Харциз – Садуулу:

Интересно, что предыдущий поединок Ярослав Харцыза также завершил досрочно. Тогда украинец 1 марта нокаутировал аргентинского боксера Ронана Нахуэля Санчеза.