"Это основа его стиля": сможет ли Фьюри снова стать чемпионом мира

Тайсон Фьюри заскучал на пенсии и объявил о возвращении на профессиональный ринг. Уже весной этого года британский боксер проведет свой следующий поединок в карьере.

Адам Бут в интервью talkSPORT Boxing высказался о камбэке Фьюри. Известный тренер также оценил шансы "Цыганского короля" снова стать чемпионом мира в королевском дивизионе.

Как Бут оценил Фьюри?

Бут считает, что Фьюри нужен боксу, ведь такие личности привлекают внимание к этому виду спорта. По его мнению, Тайсон является ведущим бойцом.

Относительно его мастерства, то специалист отметил замечательную работу ногами, отметив, что это основа стиля британца. Он считает, что Фьюри может снова стать чемпионом мира.

Я смотрел небольшие видео с ним. Кажется, он тренируется в нескольких местах в Таиланде. Одна вещь, которую я заметил, это то, что его работа ног выглядит очень хорошо. Его баланс и движения выглядят очень хорошо. Думаю, что это основа его стиля,

– сказал известный тренер.

Напомним, что Фьюри будет драться против Арсланбека Махмудова. Недавно Крис Алгиери рассказал, почему британец будет драться против россиянина.

Что сказал Алгиери о бое Фьюри – Махмудов?

Бывший чемпион мира в интервью Boxing Scene для Фьюри нужен бой против Махмудова, чтобы размяться перед большим противостоянием. Он считает, что "Цыганский король" уже договорился о поединке с Энтони Джошуа.

"Это определено заранее, что Эй Джей будет драться. Я считаю, что сделка уже заключена. У Махмудова есть сила, но он бьется слишком скованно и плохо держит удары по корпусу. Это путь к бою с Эй Джеем. Вот и все", – сказал Алгиери.

Когда и где состоится бой Фьюри – Махмудов?