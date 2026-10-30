Канело – Мбилли: где посмотреть трансляцию в Украине

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится один из главных боксерских поединков года. Мексиканец Сауль "Канело" Альварес встретится с французом Кристианом Мбилли в бою за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.

Главным событием боксерского вечера под названием "Мексика против всего мира" станет возвращение Альвареса на ринг после 13-месячного перерыва. В сентябре 2025 года мексиканец потерпел поражение от Теренса Кроуфорда, а теперь у него появится возможность вновь побороться за чемпионский пояс, пишет 24 Канал.

Кто встретится на ринге

Его соперником станет действующий обладатель титула WBC Кристиан Мбилли. Француз имеет рекорд 29 побед, одну ничью и ни одного поражения, причем 24 из своих побед он одержал нокаутом. Свой последний поединок в сентябре 2025 года он завершил ничьей против Лестера Мартинеса.

Интересно, что во время подготовки к поединку Альварес частично тренировался в одном лагере с украинским боксером Александром Усиком. Украинец также прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать мексиканского спортсмена.

Когда состоится бой Канело – Мбилли

Поединок состоится в субботу, 31 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По киевскому времени главный бой вечера ожидается уже после полуночи – ориентировочно в 00:30 1 ноября.

Организаторы запланировали начало боксерского вечера на 16:00 по киевскому времени, а основная программа начнется вечером. Точное время выхода Альвареса и Мбилли на ринг может измениться в зависимости от продолжительности предыдущих поединков.

Где смотреть бой Канело – Мбилли в Украине

Официальным транслятором боксерского вечера в Украине станет стриминговая платформа DAZN. Просмотр главного поединка будет доступен по системе Pay-Per-View (PPV), то есть за отдельную плату.

Стоимость доступа к трансляции для украинских пользователей составляет 899 гривен. Для просмотра необходимо иметь стандартную подписку DAZN и приобрести доступ к конкретному событию. В то же время на отдельных премиальных тарифах, в частности DAZN Ultimate, трансляция может быть включена в стоимость подписки.