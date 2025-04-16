Готовится закрыть поражение: украинский боксер будет драться в Германии

Совсем скоро Карен Чухаджян вернется на ринг. Украинский боксер плодотворно готовится к следующему поединку, чтобы закрыть прошлогоднее поражение.

Вячеслав Сенченко высказался относительно будущего Карена Чухаджяна. Тренер украинца рассказал о следующем поединке своего подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Когда состоится бой

Украинский тренер заявил, что Карен Чухаджян знает имя следующего соперника. Даже известна дата проведения поединка, однако официального объявления еще не было, однако скоро будет анонс.

Вячеслав Сенченко отметил, что сейчас Чухаджян активно готовится к бою. Карен набирает форму и уже две недели проводит спарринги в Киеве. Вторая подготовка состоится в Германии.

Так, есть и соперник и дата, но пока официально об этом не объявили. Известно, что Карен будет драться за пояс против аргентинского боксера 10 мая в Германии. Город Росток. Скоро будет анонс,

– сказал Сенченко.

Напомним, что Карен Чухаджян дрался в последний раз в ноябре прошлого года. Тогда украинский боксер уступил решением судей Джарону Эннису в титульном поединке.