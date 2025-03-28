"Уже нечего доказывать": экс-чемпион мира предостерег Усика перед реваншем с Дюбуа

Александр Усик близок к реваншу с Даниэлем Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался относительно возможной второй битвы Усик – Дюбуа.

Карл Фроч заверил, если Александру Усику во второй раз удастся победить Даниэля Дюбуа, то украинцу можно спокойно уходить на заслуженную пенсию. Хотя и без этого боя украинский боксер достиг уже всех вершин в боксе и не вынужден больше никому ничего доказывать, пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Вот это да Усику посоветовали заканчивать карьеру, поставив в пример легендарного обидчика Кличка

Фроч о реванше Усик – Дюбуа

По словам бывшего чемпиона мира, этот реванш позволит Дюбуа восстановить свою репутацию после скандального удара ниже пояса в первом бою.

Если Усик будет драться с Дюбуа и выполнит задание, то может спокойно завершать карьеру. Ты достиг всего, а потом дал Дюбуа шанс восстановить свою репутацию после скандального удара в первом бою, который вызвал много вопросов. Но Усик будет драться с парнем, который намного моложе и имеет уже много опыта. Это смелый шаг от Усика, ему уже нечего доказывать,

– заявил Фроч.

Напомним, что в первом бою (в августе 2023-го года) скандальный удар от Дюбуа был по ходу пятого раунда, а уже в девятом раунде "Динамит" проиграл техническим нокаутом.

После этой победы Усик провел два победных боя против Тайсона Фьюри, а Дюбуа три поединка, в которых тоже не знал вкуса поражений.

Отметим, что Даниэль наконец возвращается в ринг после болезни. Зато Усик продолжает ждать официального назначения своего следующего соперника. Им может стать, как Дюбуа, так Джозеф Паркер, с которым может провести обязательную защиту пояса WBO.