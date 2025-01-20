"Откуда взялся этот парень": тренер Дэвиса в пух и прах разнес боксерское наследие Усика

Список хейтеров Александра Усика пополнился еще одним критиком. Речь идет о тренере Кенни Эллисе, который работает с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом. Коуч негативно высказался о наследии украинского боксера.

Наставник Джервонты Дэвиса полностью обесценил вклад Александра Усика в историю бокса. Кенни Эллис откровенно рассказал, что не включил бы украинского боксера даже в топ-20 своего рейтинга лучших бойцов в истории, пишет 24 Канал со ссылкой на MillCity Boxing.

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Тренер Дэвиса не оценил наследие Усика

Также коуч Дэвиса "проехался" по фанатам бокса. Он заявил, что болельщики не помнят легенд бокса, а выделяют лишь современных боксеров. Эллис разнес действующих чемпионов мира.

Я не могу высоко оценить Усика, откуда взялся этот парень? Он не был ни в моем топ-10, ни даже в топ-20. Болельщики сейчас не знают боксеров прошлого, они знают лишь бойцов настоящего. Даже претенденты прошлых эпох были сильнее современных чемпионов мира,

– заявил Эллис.

Стоит вспомнить, что авторитетный журнал The Ring назвал Усика лучшим боксером 2024-го года. В прошлом году украинец дважды подряд победил Тайсона Фьюри. Также Александр возглавлял другие боксерские рейтинги от различных изданий.

Напомним, что Джервонта Дэвис в мае 2024-го вызвал на бой другого украинского боксера Василия Ломаченко. Однако тот отказался от поединка. Василий не смог второй раз за прошлый год выйти в ринг из-за травмы спины, которая может закончить его профессиональную карьеру.