Владимир Кличко за свою карьеру провел безумное количество поединков. В далеком 2004 году "Доктор Стальной Молот" потерпел неожиданное поражение от Леймона Брюстера.

Легенда украинского бокса уступил американцу в бою за вакантный титул WBO. Поражение Кличко-младшего удивило спортивное сообщество, а Владимиру советовали завершить карьеру, сообщает 24 канал.

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Как Кличко проиграл Брюстеру?

Леймон Брюстер с первых минут боя налетел на Владимира Кличко, пытаясь одержать быструю победу. Американский боксер не получил желаемого результата, а "Доктор Стальной Молот" начал попадать джебом и боковыми ударами.

Впоследствии Кличко-младший добавил правую руку, полностью доминируя в бою с Брюстером. Уже казалось, что Владимир на пути к очередной победе и после четвертого раунда все пошло по другому сценарию.

В 4 раунде Владимир Кличко отправил Леймона Брюстера в нокдаун, но не смог добить. Пятый раунд стал финальным в поединке между украинским боксером и представителем США.

Брюстер смог поймать Кличко в конце раунда, так что Владимир оказался в углу, а рефери начал отсчет. В результате "Доктор Стальной Молот" чудом продержался до гонга, но зацепился за ногу рефери и упал без сил.

Рефери увидел, что Владимир Кличко находился в плохом состоянии. Было принято решение остановить бой между украинским боксером и Леймоном Брюстером.

Владимир Кличко – Леймон Брюстер:

После поединка Владимир Кличко прошел медицинский осмотр, который выявил то, что "Доктор Стальной Молот" был на грани диабетической комы. В крови украинского боксера норма сахара превышала в два раза.

Кличко-младший сдал повторные анализы, которые не обнаружили анаболические стероиды в его организме, что опровергло возможность употребления боксером – эфедрина. Впоследствии появилась версия, что Владимира отравили галоперидолом, что используют при шизофрении.

Однако чудом пробу А случайно утилизировали, а проба B исчезла из-за загадочных обстоятельств, хотя должна была храниться долгие годы. Интересно, что на камерах было видно, как перед боем в раздевалку Кличко зашли неизвестные люди и быстро ее покинули.

ФБР начала расследование в отношении поражения Владимира Кличко в бою против Леймона Брюстера. Однако дело через некоторое время было закрыто за недостатком доказательств.

Кличко изменил подход к боям

Владимир Кличко поссорился со своим старшим братом Виталием, который заявил, что младший должен завершить с боксом. "Доктор Стальной Молот" обиделся на брата, что уже списал его.

Однажды мое терпение кончилось. Мы ужасно поссорились. Конфликт практически перерос в драку, я его выгнал. Это была серьезная ссора, я запретил ему приходить на мои тренировки. Это было нелегко и для меня, и Виталия. Кому бы понравилось, если бы младший брат грубо поставил его на место. Но у меня не было выбора,

– написал Владимир в книге "Управление вызовами".

Отметим, что Владимир Кличко почти сразу уволил своего катмена Джо Саузу, которого считают виновным в поражении. Он втирал слишком много вазелина в тело боксера, что нарушило теплообмен.

В команде "Доктора Стального Молота" появились физиотерапевт, личный повар после странного поражения от Брюстера. А также Кличко-младший изменил подход к охране и выбору отелей.

Владимир Кличко в интервью "Бомбардиру" прокомментировал странное поражение от Леймона Брюстера. В частности, "Доктор Стальной Молот" высказался о возможном отравлении.

Я оставлю так, как есть. Леймон Брюстер победил и стал чемпионом. Лично от меня в публичном пространстве, никогда не было высказываний об отравлении. Это были другие люди. От меня такого не было, ведь я с уважением отношусь к победителю,

– сказал Кличко-младший.

Поражение от Леймона Брюстера стало последним для Владимира Кличко перед доминацией в мировом боксе. "Доктор Стальной Молот" не проиграл 11 лет, до боя с Тайсоном Фьюри в 2015 году.

Ранее сообщалось о том, что бывший украинский боксер Андрей Синепупов оценил шансы на возвращение Владимира Кличко на ринг.