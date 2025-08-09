Энтони Джошуа восстановился после сокрушительного поражения от Даниэля Дюбуа. Британский боксер в ближайшее время может провести бой впервые с сентября прошлого года.

Бывший чемпион мира определился со следующим соперником. "Эй Джей" выбирал среди двух потенциальных кандидатов на бой, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Кто станет соперником Джошуа?

Британский боксер долгое время выбирал между Джейком Полом и Тони Йокой и все-таки принял решение относительно следующего соперника. Выбор Джошуа не в пользу блогера из США, который так хотел подраться с Энтони.

"Эй Джей" решил, что будет драться против Тони Йоки. Отметим, что француз в 2016 стал олимпийским чемпионом.

Когда состоится бой между Энтони Джошуа и Тони Йокой пока неизвестно. Вся официальная информация появится позже.

К слову. Тони Йока последний раз дрался в 2025 году, одолев Арслана Яллыева по итогам 10 раундов единогласным решением судей. Недавно французский боксер подписал контракт с промоутером Фрэнком Уорреном.

Ранее сообщали о том, что Энтони Джошуа может встретиться с Тайсоном Фьюри, который стремится вернуться на ринг для боя против Александра Усика.