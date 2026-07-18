Как известно, братья Кличко родились за пределами Украины и долгое время не жили на своей Родине. Поэтому перейти на украинский язык во взрослой жизни им было довольно сложно.

Владимир Кличко, в частности, ответил, когда именно начал общаться исключительно на украинском языке. А также объяснил причину своего решения.

Когда Владимир Кличко перешел на украинский язык?

Владимир Кличко рассказал, что с 2022 года он говорит исключительно на украинском языке или почти только на украинском языке, поскольку за рубежом, в частности, приходится использовать и другие языки для общения. И, как он отметил, он украинец, родившийся в Казахстане.

Так уж сложилось, что многие украинцы рождались в разных странах по всему миру. В то время в этом не было ничего необычного, ведь Украина, к сожалению, входила в состав огромной советской империи. Наша семья даже жила некоторое время в Чехии, где проходил службу отец,

– отметил Владимир.

Он продолжил, что слышал украинскую речь от своих дедушки и бабушки со стороны отца. То есть он знал этот язык, мог воспринимать его на слух, и что-то откладывалось в его голове. Впрочем, спортсмену было трудно перейти на него, хотя он и заставлял себя.

Почему Кличко все же перешел на украинский язык?

По словам бывшего боксера, до 2022 года все с ним разговаривали на русском языке. После того, как он увидел лицо войны, которое совершенно нечеловеческое, у него мгновенно возникло отторжение всего русского, в частности, и языка.

Владимир Кличко рассказал, когда перешел на украинский язык: видео

"Все, что было связано с Россией, стало триггером. Я сменил язык общения", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что у него до сих пор бывают ошибки (это слышно на видео, – ред.) и где-то проскальзывает акцент. Впрочем, ошибки бывают у всех, и главное, что в конце концов Владимир Кличко заговорил на украинском языке.