Менеджер Усика раскрыл вероятный срок следующего боя чемпиона мира

Александр Усик закончил 2024-й год второй подряд победой над Тайсоном Фьюри. Сразу после победы непобедимый украинский боксер получил вызов на новый бой.

Даниэль Дюбуа вышел в ринг и публично бросил вызов Александру Усику. Украинец принял вызов, но не будет спешить возвращаться в ринг.

Интересно Экс-тренер Тайсона оценил заслуги Усика: стоит ли украинец в одном ряду с легендарным кумиром

Когда Усик вернется на ринг

Менеджер непобедимого украинца Эгис Климас назвал потенциальную дату возвращения Усика в ринг. По его словам, Александр возьмет длительный отдых после реванша против Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Думаю, нового боя Усика стоит ждать не раньше конца июля или августа,

– заявил Климас.

Поэтому болельщикам бокса набраться терпения и ждать, смогут ли команды Усика и Дюбуа договориться о реванше. Это будет вторая встреча между боксерами, которые подрались в 2023-м году. Тогда Александр одержал победу над "Динамитом".

Теперь чемпион мира по версии IBF желает реванша. Если реванш Усик – Дюбуа таки устроят, то поклонники бокса увидят бой за звание абсолютного чемпиона мира. Александр получит шанс вернуть себе высокий титул "абсолюта".