"Я ухожу": МакГрегор выступил с дерзким заявлением о своем возвращении

Конор МакГрегор поделился планами на будущее. Бывший чемпион UFC рассказал, что планирует вернуться к профессиональным боям.

Эпатажный ирландский боец в дерзком стиле сообщил о возобновлении выступлений. 36-летний спортсмен определился со следующим соперником, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу МакГрегора в Х.

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МакГрегор возвращается

Конор МакГрегор на своей странице в социальной сети Х опубликовал фотографию боксера и видеоблогера Логана Пола, добавив значительную сумму гонорара и флаг Индии.

250 миллионов долларов, я ухожу,

– написал МакГрегор.

Отметим, что ранее индийский миллиардер Мукеше Амбани сделал предложение МакГрегору и Полу. Он пообещал бойцам заплатить по 250 миллионов долларов за выставочный боксерский бой между ними.

Напомним, что ирландский боец недавно вляпался в громкий скандал. Суд признал виновным Конора МакГрегора в сексуальном насилии.