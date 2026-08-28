Красюк сделал неожиданный прогноз относительно возможного боя Усика

Перспективного британца Мозеса Итауму называют будущим бокса, тогда как Александр Усик остается настоящим этого вида спорта. Многие представители бокса обсуждают тему потенциального поединка между Усиком и Итаумой. К обсуждению присоединился и известный украинский промоутер Александр Красюк.

В комментарии для The Stomping Ground он заявил, что не хотел бы, чтобы Усик и Итаума дрались, поскольку считает украинца слишком сильным соперником для британского спортсмена.

Красюк заявил, что Усик слишком силен для Итаумы

Бывший промоутер Усика сказал, что бой против Итаумы не был бы простым для Александра, однако на данный момент ему было бы легче, чем через два–три года.

Я думаю, что Усик все еще способен победить Мозеса на данном этапе, но он не молодеет, и через год будет слишком поздно. Но я не думаю, что этот бой когда-нибудь состоится,

– заявил Красюк.

В то же время он убежден, что 21-летний Итаума может взять под контроль будущее бокса на следующие десятилетия.

"Он будет править в супертяжелом дивизионе", – подытожил промоутер.

Усик отказался драться с Итаумой

39-летний Усик ранее категорически отверг возможность поединка против Итаумы. Украинский спортсмен объяснил, что не хочет сломить молодого бойца в начале его карьеры.

Мозес недавно ответил на заявление Александра, подчеркнув, что не согласен с его утверждением. Более того, он назвал себя лучшим боксером дивизиона.

Напомним, 29 августа Итаума проведет бой за титул IBF против Филипа Хрговича. Если Мозес победит, то станет вторым самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Майка Тайсона.