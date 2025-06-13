Турки оригинально пригласил боксеров в андеркард мегафайта Кроуфорд – Альварес

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш Шейх рассказал, кого из боксеров хотел бы увидеть в андеркаде боя Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда. Вечер бокса состоится 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (США).

Турки Аль-аш Шейх выразил свое желание через соцсети Х. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений выложил список желаемых участников андеркарда Кроуфорд – Альварес публично через соцсети, сообщает 24 Канал.

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Кроуфорд – Альварес: желаемые участники андеркарда от Турки

Турки хочет увидеть в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе молодых боксеров, которые голодны до побед. Турки Аль-аш Шейх добавил, что его предложение точно заинтересует боксеров, которые точно знают, как его найти.

Для такого события я хочу собрать андеркард из молодых, голодных к победам бойцов. Вот несколько имен, которых я надеюсь увидеть в бою в Лас-Вегасе 13 сентября. Если вы заинтересованы – вы и ваши команды знаете, как меня найти,

– написал Турки Аль-аш Шейх.

В списке приглашенных боксеров есть следующие имена: Кристиан Мбилли, Мохаммед Алакель, Рейто Цуцуми, Джастин Вилория, Эмилиано Альварадо, Джамар Телли, Абдулла Мейсона и Нишант Дев.

Отметим, что Вирджил Ортис заявлял, что следующий бой станет прощальным для Теренса Кроуфорда. Хотя сам "Охотник" заинтриговал всех своим будущим. Для непобедимого американского боксера ближайший поединок станет 42-м на профи-ринге, в предыдущих всех встречах Теренс одерживал победы (31 – нокаутом).

Зато Альварес проведет свой 68-й поединок в профессионалах. В предыдущих боях Канело оформил 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых. На кону главного вечера бокса в Лас-Вегасе 13 сентября будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.