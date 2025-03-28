Усику посоветовали заканчивать карьеру, поставив в пример легендарного обидчика Кличка

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в хевивейте Александр Усик рассказывал, что в его большой карьере осталось провести еще два боя. Однако многие в боксерском мире отговаривают непобедимого украинца от этих поединков.

Одним из таких людей, который отговаривает Александра Усика продолжать карьеру, является известный тренер Ксавье Миллер. Наставник посоветовал украинскому боксеру уйти на пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Совет для Усика

По мнению тренера, Усику нужно повесить перчатки на гвоздь, ведь он замедляется. Коуч Диллиана Уайта добавил, что большое количество супертяжей передерживают свою карьеру ради ненужных боев. Ксавье поставил в удачный пример своевременного окончания карьеры Леннокса Льюиса.

Миллер вспомнил поединки Усика против Тайсона Фьюри и обратился к команде украинского чемпиона.

Думаю Усику стоит уйти на пенсию, он замедляется. Многие супертяжи остаются ради ненужных боев. Ему надо сделать то, что и Леннокс Льюис – уйти вовремя. Если бы Леннокс продолжил драться, он бы проиграл Кличко в реванше. Британец тогда прекрасно понимал, что он уже не тот боксер, что был раньше. Команде Усика стоит посмотреть два последних его боя с Фьюри и задать себе вопрос: "Был ли это Тайсон настолько конкурентоспособен, или возможно Александра замедляется",

– заявил Миллер.

Справка. Свой последний бой Леннокс Льюси провел 21 июня 2003-го года против Виталия Кличко, в котором победил техническим нокаутом. Поединок был остановлен из-за серьезного рассечения над глазом у Кличко-старшего. Льюис попрощался с боксом на статистике в 41 победа (32 – нокаутом) и только 2-х поражениях в 44-х поединках. Еще в одной встрече была зафиксирована ничья.

Александр Усик, которому в январе стукнуло 38 лет, все свои 23 проведенные бои в профессионалах заканчивал победами. В последних двух победил "Цыганского короля" по решению судей. Следующим соперником непобедимого украинца может стать Даниэль Дюбуа или Джозеф Паркер.