43-летний "Диабло" нокаутировал земляка в напряженном бою: брутальное видео

Недавно состоялся грандиозный вечер бокса в польском городе Калиш. В одном из боев Кшиштоф Влодарчик сражался против земляка Адама Бальского.

Поединок завершился победой 43-летнего Влодарчика. Ветеран бокса досрочно одолел опытного земляка и стал временным чемпионом мира бриджервейте по версии WBC, сообщает 24 канал.

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Эффектная победа Влодарчика

Первые раунды боя между Кшиштофом Влодарчиком и Адамом Бальским был равный. В пятом раунде Кшиштоф "взял колено".

После чего 43-летний Влодарчик активизировался и начал давить на Бальского. Но Адам удачно защищался и контратаковал.

В 8 раунде Кшиштоф Влодарчик отправил Адама Бальского на канвас. В следующей трехминутке 33-летний боксер хорошо попал в опытного соперника. Однако в 10 раунде "Диабло" пробил Бальского левым хуком. Адам не смог подняться.

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Теперь Кшиштоф Влодарчик получил шанс сразиться с Кевином Лереной. Поляк сможет попробовать стать полноценным чемпионом WBC в бриджервейте.