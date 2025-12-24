Кто из боксеров стал первым чемпионом мира в истории Украины

Украина во все времена отличалась выдающимися спортсменами. Среди представителей отечественного ринга был не один чемпион мира.

В частности, Александр Усик, Виталий и Владимир Кличко, Денис Беринчик, Василий Ломаченко и другие. Кто из украинских боксеров стал первым чемпионом мира – рассказывает 24 канал.

Читайте также Усик узнал соперника в случае победы над Уайлдером

Кто был первым чемпионом мира?

В сентябре 2016 года Усик дрался против Кшиштофа Гловацкого. Украинский боксер по итогам 12 раундов одолел представителя Польши единогласным решением судей и получил свой первый титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.

Беринчик в мае 2024 года дрался против Эмануэля Наваррете. "Танк" из Украины сенсационно победил мексиканского боксера, впервые в карьере став чемпионом мира по версии WBO в легком весе.

К слову. Беринчик стал одним из боксеров, которые быстро потеряли чемпионский титул. Уже в своем следующем поединке в феврале 2025 года он проиграл Кейшону Дэвису, провалив защиту.

Что касается Ломаченко, то он впервые стал чемпионом мира в 2014 году. Тогда двукратный олимпийский чемпион завоевал титул WBO в полулегком весе, одолев Гэри Рассела-младшего.

Владимир Кличко завоевал первый чемпионский титул в октябре 2000 года. В том поединке "Доктор Стальной Молот" победил Криса Берда единогласным решением судей.

А вот первым чемпионом мира из Украины стал Виталий Кличко. Он стал чемпионом мира раньше своего брата на несколько месяцев, одолев англичанина Герби Гайда в 1999 году.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Позже Кличко-старший провел 2 успешных защиты титула. Однако впоследствии украинец уступил Крису Берду из-за травмы плеча и потерял чемпионский пояс.

В 2001 году он нокаутировал Орлина Норриса в первом раунде. И в результате "Доктор Железный Кулак" завоевал титул WBA в супертяжелом весе.