Легендарный Льюис признался, кто из боксеров способен победить Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис пытался найти соперника, который бы смог нанести Александру Усику первое поражение в его карьере. Однако так и не смог этого сделать.

Леннокс Льюис не смог найти боксера, который мог бы победить Александра Усика. Легендарный в прошлом боксер вспомнил тренировочный процесс бойца из Симферополя, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Вот это да Легенда бокса обвинил Усика в симуляции в бою против Дюбуа

Льюис не нашел ни одного такого боксера

По мнению Льюиса, украинский боксер знает, как одолеть любого своего соперника.

Кто способен победить Усика? Позвольте мне сказать вам. Усик тренируется так тяжело и так хорошо. Он готов ко всем, даже к Тайсону Фьюри, он фактически сказал: "Я должен тебя перебить", и он это сделал. Он знает как победить каждого, с кем выходит на ринг,

– заявил Льюис.

Напомним, что в 2024-м году Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Это были дебютные поражения в карьере "Цыганского короля", после которых британец повесил перчатки на гвоздь.

С большой вероятностью, следующим соперником Александра станет чемпион мира по версии IBF в хевивейте Даниэль Дюбуа. Но сначала "Динамиту" нужно защитить свой чемпионский пояс в ближайшем бою против Джозефа Паркера (22 февраля 2025-го года).

Интересно, что Мартин Баколе и его тренер уверены, что они могут победить Усика. Но пока это все просто громкие разговоры.