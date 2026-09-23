Легендарный бывший соперник Кличко сделал неожиданное заявление об Усике

Легенда британского бокса Леннокс Льюис высказался о возможном поединке с Александром Усиком. Бывший абсолютный чемпион мира рассказал, каким мог бы быть исход их встречи на ринге.

По словам британца, если бы бой состоялся на пике его карьеры, у него хватило бы сил, чтобы нокаутировать украинского спортсмена. Об этом Льюис заявил в эфире BTR Boxing Podcast Network.

Льюис о бою с Усиком: что сказал экс-чемпион

По его словам, главной проблемой для Усика стали бы его фирменные удары снизу. Британец отметил, что внимательно анализировал поединки Александра и обнаружил в его защите ключевую уязвимость.

Я не думаю, что он продержался бы против меня, потому что я наношу очень жесткие апперкоты, и я заметил, что он пропускает апперкоты. Поэтому он не смог бы выдержать мои апперкоты,

– подчеркнул Льюис.

В то же время легенда бокса высоко оценивает общие достижения украинца. Ранее Льюис сравнивал Усика с Эвандером Холифилдом, который, как и украинский спортсмен, становился абсолютным чемпионом в двух весовых категориях – крузервейте и хэвивейте. По словам Леннокса, Александр вполне мог бы соперничать с сильнейшими боксерами "золотой эпохи" и имел бы хорошие шансы на успех.

Напомним, Льюис повесил перчатки на гвоздь в 2003 году, поставил точку в карьере победой над старшим из братьев Кличко – Виталием. Усик стал абсолютным чемпионом мира лишь спустя два десятилетия после этого, поэтому их возможный бой так и останется предметом фантазий и жарких споров среди болельщиков.

Ранее известный тренер Дон Чарльз заявил, что Дерек Чисора провел для Виталия Кличко самый тяжелый бой после поединка с Ленноксом Льюисом.