3 знаменитости, с которыми у Кличко был роман

Украинский боксер Владимир Кличко привлекал внимание публики не только своими спортивными достижениями, но и личной жизнью. В разные периоды ему приписывали романы с известными женщинами из мира моды и кино.

Среди знаменитостей, которых связывали с боксером, чешская супермодель Каролина Куркова, голливудская актриса Люси Лиу и Хейден Панеттьери. О его громких романах расскажет 24 Канал.

Каролина Куркова

В 2008 году Кличко имел роман с чешской топ-моделью Курковой – бывшим "ангелом" Victoria's Secret.

По данным СМИ, они познакомились в США на хоккейном матче. Пара привлекала внимание публики и вместе участвовала в фотосессиях для глянцевых изданий. Впрочем, их отношения оказались недолгими, роман закончился менее чем через год.

Кличко и Куркова / Фото немецкий журнал

Люси Лиу

Еще одной голливудской знаменитостью, с которой Кличко приписывали романтические отношения, стала актриса Лиу, известная по фильмам "Ангелы Чарли" и "Убить Билла".

После того как пару несколько раз замечали вместе, западные СМИ начали активно обсуждать их возможный роман. Впоследствии Лиу подтвердила, что между ней и боксером действительно были романтические отношения.

Их роман был коротким, а после расставания, по словам актрисы, они остались друзьями.

Лиу и Кличко / Фото иностранных папарацци

Хейден Панеттьери

Самыми известными и продолжительными отношениями Кличко стали его отношения с американской актрисой Панеттьери – звездой сериалов "Герои" и "Нэшвилл".

Пара познакомилась в конце 2009 года. Их роман привлекал значительное внимание СМИ, в частности из-за разницы в возрасте и росте.

Отношения Кличко и Панеттьери продолжались с перерывами в течение нескольких лет. В 2013 году они объявили о помолвке, а в декабре 2014-го у пары родилась дочь Кая-Евдокия.

Несмотря на помолвку и рождение ребенка, до свадьбы дело так и не дошло. В 2018 году Кличко и Панеттьери окончательно расстались. После этого дочь в основном жила с отцом.

В августе 2026 года жизнь 36-летней Панеттьери внезапно оборвалась.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко / Фото Getty Images

Спортивная карьера Кличко

Кличко – один из самых успешных украинских боксеров. Главным достижением его любительской карьеры стало золото Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

На профессиональном ринге Кличко провел 69 боев, одержал 64 победы, 54 из которых нокаутом, и потерпел пять поражений.

В 2015 году украинец лишился чемпионских титулов после поражения от Тайсона Фьюри. Последний бой в карьере Кличко провел в апреле 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли", где уступил Энтони Джошуа техническим нокаутом.

В августе 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры.