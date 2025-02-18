Британский боксер хочет получить титул чемпиона, который посвятит своему тяжелобольному тренеру

Речь идет о Лоуренсе Околи. Британский боксер, выступающий в хевивейте, хочет завоевать чемпионский титул ради своего наставника, которого "съедает" рак.

Тренер Джо Галлахер борется с раком кишечника и печени четвертой стадии. Лоуренс Околи рассказал, что узнал о тяжелой болезни своего коуча лишь несколько недель назад. Наставник не хотел рассказывать своему подопечному о раке через телефон, поэтому признался во время личной встречи, когда разговаривали о следующем бое, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Благородная цель Околи

После этого признания Лоуренс Околи поставил перед собой чемпионскую цель, которую посвятит своему тренеру.

Я сказал ему, что речь идет не только о 5 апреля, но и о том, чтобы завоевать для него еще один титул чемпиона мира, ведь у него еще не было чемпиона мира в супертяжелом весе, поэтому мы это сделаем. Это свидетельство характера и его преданности своим спортсменам, что он сохранял профессионализм. Он не рассказывал нам, через что он проходит, потому что не хотел отвлекать нас от боев,

– заявил Околи.

К слову. 5 апреля 2025-го года Лоуренс Околи проведет бой против Ришара Риакпоре. Поединок состоится в рамках андеркарда встречи Диллиан Уайт – Джо Джойс в Манчестере.

Британский боксер отметил характер своего тренера, который не ведет себя как человек, который борется с мощной болезнью.

Он из тех тренеров, которые не нуждаются в сочувствии и не хотят ничего менять. Он не выглядит и не ведет себя как больной раком или человек, который вскоре преодолеет эту болезнь. Он просто Джо Галлахер, тренер по боксу, муж и отец,

– рассказал британский боксер.

Напомним, что последний раз Лоуренс Околи выходил в ринг 7 декабря прошлого года, когда победил на лондонском "Уэмбли" немца Хуссейна Мухаммеда. В карьере 32-летнего британца на профи-ринге уже 22 боя, в которых он одержал 21 победу (16 – нокаутом) и потерпел единственное пока поражение от земляка Криса Биллема-Смита.