Известный боксер попал за решетку из-за жесткого избиения гостя паба: детали инцидента

Чешский боксер Лукаш Файк попал в скандал. В результате которого супертяжеловес был осужден за избиение одного из гостей паба.

Следующие три года спортсмен проведет в тюрьме. Инцидент с участием Лукаша Файка и посетителя состоялся в 2022 году, сообщает 24 канал со ссылкой на Fights.cz.

Читайте также Звездный экс-чемпион UFC устроил смертельное ДТП

Что известно о деле Файка

Инцидент произошел в спортивном баре в пригороде Праги. По имеющейся информации, четверо ныне осужденных пришли в заведение с девушкой Яна Файка. Впоследствии у нее якобы возник конфликт с одним из посетителей.

Ян Файк согласно материалам дела трижды ударил человека по голове, а затем ногой в живот. Главный пострадавший защищал другого пострадавшего, после чего на него набросились четыре другие молодые люди.

В итоге Лукаш Файка и сообщники были осуждены на условный срок. Однако в четверг 12 июня Центральночешский краевой суд изменил первоначальные приговоры для боксера и его брата Яна, который был бойцом ММА на лишение свободы сроком на три года.

Для других двух участников драки Томаша Таубера и Ондрея Нидерле оставили трехлетний срок с испытательным сроком – 4 года.

К слову. Лукаш Файк провел в профессиональном ринге 21 поединок. Чешский боксер уступил только Питеру Кадиру.

Лукаш Файк вместе со своим братом Яном и сообщниками должны выплатить компенсацию пострадавшему 2,3 миллиона крон. Приговор суда окончательный и без права на апелляцию.