"Никогда не поверите": стало известно, какого боксера больше всего боялся Тайсон

Майк Тайсон провел долгую и фантастическую карьеру, побив многих именитых соперников. Однако были те, с кем "Железный Майк" не хотел встречаться в ринге.

Бобби Гудман вспомнил годы работы с промоутером Доном Кингом. В частности, он рассказал о страхах "Железного Майка", который сотрудничал со спортивным функционером, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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С кем не хотел драться Тайсон

Бобби Гудман рассказал, что Майк Тайсон довольно вызывающе высказывался в отношении Джорджа Формана. "Железный Майк" постоянно называл его волком в овечьей шкуре и постоянно рассказывал, что он не тот за кого себя выдает.

Поэтому Дон Кинг пытался подтолкнуть боксера к бою против Формана. Однако Майк не хотел драться и постоянно отказывался от проведения поединка с Джорджем.

Вы никогда не поверите в это, но Майк Тайсон боялся Джорджа Формана и не хотел с ним драться,

– сказал Гудман.

Напомним, что Джордж Форман является обладателем исторического рекорда. Бывший боксер был самым возрастным чемпионом мира. "Великий" завоевал титул в возрасте 45 лет и 9 месяцев.