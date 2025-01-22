"Прикончил бы за две секунды": назван победитель потенциального боя легенд Тайсон – Форман

Легендарный супертяжеловес Ларри Холмс представил, как бы мог закончиться поединок между двумя легендами бокса Майком Тайсоном и Джорджем Форманом.

Ларри Холмс на все сто процентов уверен, что победу в таком легендарном поединке одержал бы старейший чемпион мира Джордж Форман. 75-летний американский в прошлом супертяжеловес назвал боксеров, которые могли боксировать на одном уровне с Форманом, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Кто бы победил в бою Форман – Тайсон

Также Холмс выделил одно качество, которого не хватало Форману на ринге.

Джордж Форман прикончил бы Майка Тайсона за две секунды. Он бил слишком сильно. Тот, кто дерется с Форманом, должен боксировать с ним, как это делал Али, как это сделал бы я. Джордж может снести тебе голову. Он умел причинять боль, был большим парнем. Единственное, чего ему не хватало – это скорости,

– сказал Ларри Холмс.

Интересно, что мнение Холмса несколько совпадает с недавним заявлением Формана. Джордж назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. "Великий Джордж" выделил Мухаммеда Али.

К слову. В ноябре 2024-го Майк Тайсон вернулся на ринг, но не победил. 58-летний "Железный Майк" выдержал все раунды против Джейка Пола, но в итоге проиграл 27-летнему боксеру-блогеру.

Отметим, что за рекордом Формана продолжает охоту Владимир Кличко. Украинец хочет вернуться на ринг, чтобы побить достижение Джорджа. Напомним, что Форман стал старейшим чемпионом мира в возрасте 45 лет. Зато Кличко-младшему уже исполнилось 48 лет.