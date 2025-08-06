Американский профессиональный боксер Майк Тайсон откровенно рассказал, кого считает лучшим бойцом в истории. "Железный Майк" не поставил себя на первое место.

59-летний Майк Тайсон поставил на вершину истории бокса кумира Александра Усика. Речь идет о Мухаммеде Али, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Кто лучший боксер в истории по версии Тайсона?

"Железный Майк" опроверг утверждение, что именно он является лучшим боксером в истории.

Я лучший боксер в истории? Нет, лучшим является Мухаммед Али, а потом иду я,

– заявил Тайсон.

Ранее Майк выбрал величайших спортсменов в истории. "Железный Майк" не принимал во внимание только боксеров. На этот раз самоуверенность легенды зашкалила.

Справка. Мухаммед Али за свою профессиональную карьеру успел провести 61 бой, в которых одержал 56 побед (37 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Последний раз боксировал в далеком 1981-м году, когда проиграл Тревору Бербику из Канады. Кумир Усика отошел в мир иной 3 июня 2016 года.

Зато известный промоутер Эдди Хирн предположил, смог бы Александр Усик одолеть Майка Тайсона. По его мнению, украинский абсолютный чемпион мира смог бы одержать верх над "Железным Майком", Ларри Холмсом и Джо Фрейзером.

Вспомним, что в ноябре прошлого года Тайсон вернулся в ринг с поражения от боксера-ютубера Джейка Пола. После этого было несколько слухов о вероятном следующем бое Майка, но все пока осталось на уровне простых слов.