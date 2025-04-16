Легендарный Майк Тайсон заговорил о возможном возвращении на ринг

Последний раз Майк Тайсон выходил в ринг в ноябре прошлого года. Однако возвращение легенды бокса испортил боксер-блогер Джейк Пол, который нанес поражение "Железному Майку".

С тех пор информации о возможном еще одном бое Майка Тайсона не было. "Железный Майк" уверял, что впереди у него могут быть только выставочные поединки, ведь он очень долго восстанавливался от поражения от Джейка Пола.

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Вернется ли "Железный Майк" в ринг

"Железный Майк" прервал молчание на тему своего возможного возвращения в ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Не знаю по поводу еще одного боя с Полом. Не уверен, что это был мой последний мой, однако могу честно сказать, что сейчас дерусь только со своим бухгалтером. В остальном я живу своей жизнью и чувствую себя прекрасно,

– сказал Тайсон.

Ранее стало известно, что часть гонорара за бой с Полом Тайсон потратил на приобретение дома с роскошной территорией.

Сейчас за спиной 58-летней легенды бокса 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений в 59-ти боях. Еще два поединка были засчитаны, как такие, что не состоялись.

Интересно, что легендарный Эвандер Холифилд уверял, что праймовому Майку Тайсону было бы по силам победить братьев Кличко. Также одиозный ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявлял, что "Железный Майк" одолел бы Виталия Кличко.