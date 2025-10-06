Майк Тайсон высказался относительно современных боксеров. "Железный Майк" назвал бойца, с которым бы сам побоялся драться в ринге.

Легенда бокса выделил мексиканского боксера Дэвида Бенавидеса. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Что сказал Тайсон о Бенавидесе?

Майк Тайсон высказался о Дэвиде Бенавидесе. В частности, легенда бокса объяснил, почему с мексиканцем не хочет драться ряд бойцов.

"Железный Майк" заявил, что он сам боялся бы драться против Бенавидеса. Поэтому он понимает других боксеров, которые отказываются от поединка с мексиканской звездой.

Я понимаю этих всех ребят, Я бы тоже побоялся драться с Дэвидом Бенавидесом, если бы выступал в его дивизионе. Этот парень сейчас невероятный,

– сказал Тайсон.

Ранее в интервью Boxing Scene Стивен Эдвардс оценил шансы Майка Тайсона в бою против Александра Усика. Американский тренер считает, что "Железный Майк" победил бы, но украинец имел бы шансы во второй половине поединка.

Что известно о Бенавидесе?